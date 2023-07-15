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أوكرانيا: الصواريخ الروسية تحتوي عادة على مكونات غربية الصنع

منذ 51 دقيقة

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برلين: قال فلاديسلاف فلاسيوك، مفوض شؤون العقوبات في إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العديد من الصواريخ الروسية وصواريخ كروز تحتوي في كثير من الأحيان على مكونات من ألمانيا ودول غربية أخرى على الرغم من العقوبات واسعة النطاق.

وأضاف فلاديسلاف فلاسيوك لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج الألمانية: “كل يوم يُقتل الأشخاص بالمقذوفات في بلادنا”.

وتابع أن العديد من الرصاصات “تحتوي على مكونات من دول غربية”.

ووفقا لأوكرانيا، كان هذا ممكنا فقط لأنه يتم التحايل على العقوبات الغربية ضد روسيا عبر دول أخرى.

وذكرت الصحيفة أن فلاسيوك نبه بالفعل السفراء الغربيين في كييف بشأن القضية في 13 حزيران/يونيو، إلى جانب وزير الخارجية دميترو كوليبا ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريديكو.

(د ب أ)

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