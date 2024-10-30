أوكرانيا تبحث مع أمريكا المساعدات ومشاركة كوريا الشمالية في الحرب

كييف: ناقش كبير مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قضايا الدعم المقدم لأوكرانيا، والتدخل الكوري الشمالي المزعوم في الحرب الروسية ضد كييف.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، على منصة “إكس” بعد اجتماعه مع سوليفان أمس الثلاثاء: “ناقشنا خطة النصر الأوكرانية، وتنفيذ صيغة السلام، والخطوط الأمامية، والأسلحة، والجنود الكوريين الشماليين الذين تعدّهم روسيا للحرب”.

وأضاف “المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا، وزيادة الضغوط على حلفاء موسكو، تُعد أمورا ضرورية”.

ويبدو أن الحرب الروسية المستمرة منذ عامين ونصف العام في أوكرانيا، اتخذت منعطفا جديدا مهما، إذ عبّر حلف شمال الأطلسي وكوريا الجنوبية عن قلقهما من احتمال انضمام قوات من كوريا الشمالية قريبا إلى جانب موسكو.

وفي زيارة إلى واشنطن قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبرالمقبل، تحدث يرماك أيضا مع بلينكن عن المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف البيان “أكد الوزير مجددا دعم الولايات المتحدة الدائم لسيادة أوكرانيا، وسط كفاحها ضد حرب العدوان الوحشية التي تشنها روسيا، ودعمها للسلام العادل والدائم على أساس ميثاق الأمم المتحدة”.

وتُعد الولايات المتحدة حليفا قويا لأوكرانيا في عهد الرئيس جو بايدن، حيث قدمت واشنطن أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ عام 2022، عندما شنت روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا.

(رويترز)