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أوكرانيا تتأهل لبطولة أوروبا 2024 بفوزها 2-1 على أيسلندا في ملحق التصفيات

26 - مارس - 2024

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فروتشلاف (بولندا): تأهلت أوكرانيا لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزها 2-1 على أيسلندا بعدما سجل ميخايلو مودريك هدف الفوز قبل ست دقائق على النهاية في مباراة نهائي الملحق التي أقيمت على أرض محايدة في بولندا اليوم الثلاثاء.

وضع ألبرت جودموندسون أيسلندا في المقدمة في الشوط الأول لكن هدفي فيكتور تسيانكوف ومودريك في الشوط الثاني ضمنا لأوكرانيا مكانها للمرة الرابعة على التوالي في النهائيات القارية.

وستلعب أوكرانيا في المجموعة الخامسة بالنهائيات مع بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا التي ستبدأ مشوارها أمامها في 17 يونيو حزيران المقبل.

واضطرت أوكرانيا للعب المباريات المقررة “على أرضها” في سلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا وبولندا بعد الغزو الروسي للبلاد في فبراير 2022 والذي أشعل فتيل حربا لا تزال محتدمة.

وضع جودموندسون أيسلندا في المقدمة لكنها فقدت الكرة والمبادرة وعانت من أجل احتواء أوكرانيا في معظم فترات المباراة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 4:11 ص

    ههه بل ما تبقى من فتات أوكرانيا 🤔😶🦓

    رد

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