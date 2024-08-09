أوكرانيا تتبنى الهجوم الليلي على قاعدة جوية روسية

كييف: أعلن الجيش الأوكراني الجمعة، أنه ضرب “بنجاح” قاعدة جوية عسكرية روسية في منطقة ليبتسك على بعد حوالي 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت لهجمات بمسيّرات.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان على تلغرام: “الليلة الماضية هاجمت قوات الدفاع الأوكرانية قاعدة ليبتسك”، مضيفة أنها ضربت “مستودعات بقنابل جوية موجهة وعددا من المنشآت الأخرى واندلع حريق كبير وسمع دوي انفجارات عدة”.

(أ ف ب)