أوكرانيا تتبنى الهجوم الليلي على قاعدة جوية روسية

كييف: أعلن الجيش الأوكراني الجمعة، أنه ضرب “بنجاح” قاعدة جوية عسكرية روسية في منطقة ليبتسك على بعد حوالي 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت لهجمات بمسيّرات.
وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان على تلغرام: “الليلة الماضية هاجمت قوات الدفاع الأوكرانية قاعدة ليبتسك”، مضيفة أنها ضربت “مستودعات بقنابل جوية موجهة وعددا من المنشآت الأخرى واندلع حريق كبير وسمع دوي انفجارات عدة”.
(أ ف ب)
هه حذار من انتقام الجيش الروسي يا بيلوسي الذي سيكتسح كييف و أوديسا ☹️💪🚀🚀🚀🚀
روسيا ادخلوها مستنقعا لن تخرج منه ابدا ، أمريكا اضاعت الكثير من الوقت في حربها على ما يسمى بالارهاب ، وفي حربها على العراق ، وعندئذ كانت روسيا تطور سلاحها وتجري التجارب ، ما احدث نوعا من التفوق الروسي في بعض الاسلحة وخاصة انظمة الدفاع ، والصواريخ الفرط صوتية ، لكن ما اهدرته امريكا بالزمن فهي تعوضه الآن بالسياسة ، ، فأمريكا من ادخل روسيا الى مستنقع اوكرانيا لاستنزافها ولتعويض ما ضاع من وقت ، فحتى إن انسحبت روسيا ، فالحرب لن تتفوق ،بذريعة استرجاع الاراضي التي انتزعتها روسيا من اوكرانيا في حرب 2014 ،
شاهدنا امريكا تجري تجارب لصواريح فرط صوتية ، وشاهدناها ايضا تختبر انظمة دفاع شبيهة لنظام S400، الروسي ،وبالتالي فما جعل بوتن يبدوا قويا ، قد انتهى ، لان ركب امريكا قاب قوسين او ادنى من الالتحاق بالركب الروسي في هذا النوع من التكنولوجيا الحربية ، ما سيقزم روسيا ويضعها في ورطة حقيقية بأوكرانيا ، وخاصة ان امريكا لها تفوقها الخاص وخاصة في الطيران الحربي ،