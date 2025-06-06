أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيّرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص

كييف: قال مسؤولون إن أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي مستمر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إنه سمع دوي انفجارات متعددة في العاصمة كييف، حيث تسببت الشظايا المتساقطة في اندلاع حرائق في عدة أحياء بينما حاولت أنظمة الدفاع الجوي اعتراض الأهداف القادمة.

وقال مسؤولون محليون إن ثلاثة أشخاص أصيبوا. وحثوا السكان على البحث عن ملجأ.

وكتب تكاتشينكو على تطبيق تليغرام: “إن طواقم دفاعنا الجوي تفعل كل ما بوسعها. ولكن يجب علينا حماية بعضنا البعض – ابقوا آمنين”.

وأفادت السلطات بوقوع أضرار في عدة أحياء، واستجاب عمال الإنقاذ في مواقع متعددة.

(أ ب)