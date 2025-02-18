أوكرانيا تتهم فريق ترامب بـ”تغذية شهية بوتين”

كييف: اعتبر مسؤول أوكراني كبير، الثلاثاء، أنّ المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا من دون مشاركة أوكرانيا والأوروبيين لن تؤدي سوى إلى “تغذية شهية” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي أعقاب لقاء روسي- أمريكي في الرياض في وقت سابق الثلاثاء غابت عنه كييف وأوروبا، قال مسؤول أوكراني رفض الكشف عن هويته إنّ “هذا لن يؤدي سوى إلى تغذية شهية بوتين وثقته بأنه سيكسب وبأن أميركا ستخسر”.

واعتبر أن فريق ترامب يكرر بذلك التكتيك الذي انتهجه رئيسان أمريكيان سابقان: باراك اوباما قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وجو بايدن قبل الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا قبل ثلاثة اعوام.

واضاف المسؤول “أوباما قبل 2014 وبايدن قبل هذه الحرب تحدثا الى بوتين (…) عنا من دوننا، عن أوروبا من دون أوروبا، وثمة شخص في فريق ترامب قاده في الاتجاه نفسه”.

وتابع “يبدو أن أحدا في فريق ترامب أو قريبا منه يرسم آفاقا غير واقعية في ما يتصل بروسيا”.

وتأمل السلطات الأوكرانية أن تحصل على تفاصيل عن الموقف الأمريكي من جانب موفد ترامب الخاص الى أوكرانيا كيث كيلوغ الذي يرتقب وصوله الى كييف الأربعاء، في أول زيارة له منذ تسلم ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير.

وقال المسؤول الأوكراني “من المهم بالنسبة الينا أن نسمع من فم كيلوغ ماذا يحصل فعليا”.

(أ ف ب)