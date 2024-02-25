سياسة | دولي | أوروبا

أوكرانيا تتوقع دعما اقتصاديا أمريكيا بنحو 12 مليار دولار

25 - فبراير - 2024

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كييف: قال دينيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا اليوم الأحد، إن الدولة تتوقع الحصول على دعم اقتصادي بقيمة 11.8 مليار دولار هذا العام من الولايات المتحدة.

وتواجه كييف عجزا في الميزانية هذا العام يبلغ 37 مليار دولار بينما تتصدى منذ عامين للغزو الروسي، وتعتمد على شركائها الغربيين في الحصول على مساعدات تشتد الحاجة إليها.

وأضاف شميهال خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف أنه يأمل أن يوافق المشرعون الأمريكيون على المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي طال انتظارها.

وتتوقع أوكرانيا كذلك الحصول على 18 مليار يورو من مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي والذي تم إقراره في وقت سابق من العام الحالي.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 25, 2024 الساعة 2:32 م

    ههه وكأن أوكرانيا صارت ولاية أمريكية يا عينيا 😆✋🐕🐕🐕

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 25, 2024 الساعة 4:38 م

    ههه لا نفع للأموال فهي لا تصنع الرجال الأبطال مثلما تفعل روس القيصرية يا عينيا 🇷🇺😃👍

    رد

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