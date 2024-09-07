سياسة | دولي

أوكرانيا تحذر إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية

7 - سبتمبر - 2024

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كييف: طالبت أوكرانيا، اليوم السبت ، إيران بعدم تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بعد أن أشارت تقارير دولية إلى أن موسكو تتلقى شحنات من هذه الصواريخ المتطورة.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم إن تأكيد هذه التقارير سيترتب عليه عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين كييف وطهران.
وقالت الوزارة إن تعميق التعاون بين إيران وروسيا لا يهدد أمن أوكرانيا فحسب، بل أمن أوروبا والشرق الأوسط وبقية العالم.
ولطالما اتهمت كييف طهران بدعم موسكو في حربها على أوكرانيا – على وجه الخصوص، من خلال توفير طائرات إيرانية بدون طيار أو خطط لبناء طائرات بدون طيار.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنه يجب على المجتمع الدولي زيادة الضغط على إيران وروسيا لحماية السلام والأمن الدوليين.
من جانبها، نفت إيران تقريرا نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن تزويدها لروسيا بصواريخ باليستية.
(د ب أ)

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  1. يقول كلمة حق:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 10:57 م

    ا اوكرانيا تتلقى أسلحة مباشرة من مستودعات حلف شمال الأطلسي و لكنها لا تريد لروسيا أن تتسلح . هذا هو نفس منطق اسرائيل

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  2. يقول ابراهيم:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 1:01 ص

    حلال عليها اذ تتلقى انواع مختلفة من الاسلحة من دول الغرب وحرام على روسيا ان تتلقى هي ايصا اسلحة من دول حليفة.
    زينسكي اخطأ التقدير،تورط في حرب كان من الافيد تجنبها.

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  3. يقول عبدو الشريف:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 1:57 ص

    ولماذا يزود الغرب اوكرانيا بكافة اشكال الدعم..!!؟ هل حلال عليكم حرام عل روسيا.. كفى وقاحة ووقذارة يا اوكرنيا التي هي ففط وسيلة في يد العرب الامبريالي المهيمن الظالم والجائر..

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  4. يقول اكرم:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 10:36 م

    تحذر ولا تطلب ولا تترجى؟

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