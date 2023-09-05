أوكرانيا تدرس تقييد دخول الإسرائيليين بسبب دعم نتنياهو الضعيف

تل أبيب: يدرس مسؤولون كبار في أوكرانيا إمكانية تقييد دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الأوكرانية بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية السنوي في مدينة أومان.

ووفق ما نشرته قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، الثلاثاء، تعتقد إدارة فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني “يشعر بخيبة أمل” من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب “دعمه الضعيف”، مشيرة إلى أن أوكرانيا تخطط لتعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين كييف والقدس “انتقامًا”.

وبحسب القناة، تجري أوكرانيا أيضًا دراسة الحد من التجمعات في مدينة أومان، ويفكر المسؤولون الأوكرانيون أيضًا في إعادة عدد معين من الحجاج اليهود الذين يقدمون أنفسهم على الحدود البرية.

ونقلت عن مسؤول أوكراني قوله إن “بنيامين نتنياهو لم يكلف نفسه عناء تهنئتنا شخصيا بعيد الاستقلال”، مشيرا إلى أن كييف ستعرب عن استيائها من إسرائيل لعدم مشاركتها إلى جانبها، مثل الدول الغربية الأخرى، في حربها ضد الغزاة الروس.

وطبقا للقناة، يجتمع آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم بما في ذلك العديد من الإسرائيليين، في كل عام، عند قبر الحاخام نحمان من بريسليف، وهو زعيم حسيدي من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، في مدينة أومان الأوكرانية، بمناسبة أعياد رأس السنة اليهودية.

(د ب أ)