أوكرانيا تشكك في هدنة الكرملين: سنرى إن كان إطلاق النار سيتوقف

كييف: قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، تعليقا على إعلان روسيا وقفا مؤقتا لإطلاق النار خلال عيد الفصح، إن كييف تريد أن ترى كيف ستوقف القوات الروسية إطلاق النار في جميع الاتجاهات.

جاء ذلك في منشور لسيبيها، تعليقا منه على إعلان الكرملين وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.

وأوضح سيبيها، أن أوكرانيا وافقت على تنفيذ وقف إطلاق النار لـ30 يوما بموجب مقترح قدمته الولايات المتحدة خلال المحادثات في مدينة جدة السعودية، بينما “روسيا ترفض هذا العرض منذ 39 يوما”، على حد قوله.

وأضاف أن بوتين، أعلن وقف إطلاق نار مؤقت لـ”30 ساعة بدلا من 30 يوما”.

وقال سيبيها: “نحن نعلم أن أقواله لا يمكن الوثوق بها، وسوف ننظر إلى الأفعال وليس إلى الأقوال”.

وفي وقت سابق السبت، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن بوتين تلقى تقريرًا من رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، حول الوضع على خط التماس في أوكرانيا.

ونقل البيان عن بوتين قوله إنه “انطلاقًا من دوافع إنسانية، نعلن بدءًا من السبت الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد/الاثنين، وقفًا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح من قبل الجانب الروسي”.

وأضاف أنه أمر بوقف جميع الأنشطة العسكرية خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنه يفترض أن الطرف الأوكراني سيحتذي بهذا الإجراء.

بوتين، شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون القوات الروسية مستعدة لصد أي “خروقات محتملة أو استفزازات أو أعمال عدائية” قد تقوم بها القوات الأوكرانية خلال فترة وقف إطلاق النار.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)