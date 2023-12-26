أوكرانيا تشن هجوما جويا على ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم

كييف: قال قائد القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما جويا على مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن قال حاكم المنطقة المعين من قبل روسيا إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالمدينة.

وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام إن الهجوم دمر سفينة حربية روسية كبيرة، وهي سفينة الإنزال نوفوتشركاسك. ولم يذكر أي دليل على صحة ذلك.

وأضاف “الأسطول في روسيا يتضاءل أكثر فأكثر! شكرا لطياري القوات الجوية وكل من شارك في هذا العمل!”.

ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تعليق فوري من روسيا.

وكثيراً ما بالغت كل من روسيا وأوكرانيا في تقدير الخسائر التي تزعم كل منهما أنها ألحقتها بالأخرى في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا، في حين تقلل الدولتان من تقدير الخسائر في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، إن الهجوم الأوكراني أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالمدينة وتم احتواؤه على الفور.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام “جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع. وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل”.

وأظهرت لقطات نشرتها عدة وكالات أنباء روسية عبر تطبيق تيليجرام انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 في خطوة قوبلت بإدانة كبيرة.

(رويترز)