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أوكرانيا تشن هجوما واسعا بالمسيرات على شبه جزيرة القرم

منذ 46 دقيقة

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كييف:  أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن أجهزة الاستخبارات الأوكراني (أس بي يو) والقوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق مساء اليوم الجمعة بطائرات مسيرة استهدف مواقع عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم”المحتلة” .

ونقلت بوابة “يوكرانيسكا برافدا” الإخبارية الأوكرانية اليوم الجمعة، عن مصادر في جهاز الاستخبارات الأوكراني (أس بي يو)  القول إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الروس .

كما بث الموقع صورا لسحب الدخان.

وبحسب التقرير، تعرض اللواء 126 من أسطول البحر الأسود الروسي لهجوم في قرية بيريفالني، القريبة من مدينة سيمفيروبول عاصمة شبه جزيرة القرم .

كما تحدثت وسائل إعلام أوكرانية أخرى عن العملية قائلة إن طائرات مسيرة تمكنت من تجاوز الدفاعات الجوية الروسية وأصابت مستودعا للذخيرة إلى جانب معدات عسكرية أخرى.

(د ب أ)

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