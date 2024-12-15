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أوكرانيا تطالب “فيفا” باعتذار علني بسبب خريطة تظهر شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا

15 - ديسمبر - 2024

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برلين: طالبت أوكرانيا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتقديم اعتذار علني بسبب خريطة استخدمت خلال قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أظهرت شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

وتم عرض خريطة تشير إلى أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا، وليس أوكرانيا، خلال مقطع مصور قبل إجراء القرعة الجمعة. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 ولكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، للفيفا عبر منشور على موقع” إكس” في وقت متأخر السبت، “لم تتصرفوا فقط ضد القانون الدولي، بل دعمتم أيضا الدعاية الروسية وجرائم الحرب والعدوان الإجرامي ضد أوكرانيا”.

وطالب المتحدث الفيفا بتقديم اعتذار علني.

وقال المتحدث باسم الفيفا إنه تم حذف الخريطة من المقطع المصور منذ ذلك الحين وتمت مناقشة الأمر مع الأوكرانيين.

وشنت روسيا حربا عدوانية على أوكرانيا المجاورة منذ نحو ثلاث سنوات. وأعلنت أوكرانيا مرارا وتكرارا اعتزامها تحرير شبه جزيرة القرم من الاحتلال الروسي.

(د ب أ)

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