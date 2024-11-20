أوكرانيا تطلق صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا

لندن: نقلت وكالة بلومبرغ اليوم الأربعاء عن مسؤول لم تذكر اسمه أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز ستورم شادو على الأراضي الروسية.

(رويترز)