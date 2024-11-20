سياسة | دولي

أوكرانيا تطلق صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا

منذ 4 دقائق

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لندن: نقلت وكالة بلومبرغ اليوم الأربعاء عن مسؤول لم تذكر اسمه أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز ستورم شادو على الأراضي الروسية.
(رويترز)

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