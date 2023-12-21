أوكرانيا تعترف بالمكاسب العسكرية الروسية في الهجوم البري

كييف: أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحقق مكاسب في هجومها البري الذي استمر شهرين في جنوب شرق أوكرانيا حول مدينة أفدييفكا الصناعية.

وقال الكولونيل أولكسندر شتوبون، المتحدث الإعلامي باسم الجيش في ذلك الجزء من الجبهة: “منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما أصبح العدو أكثر نشاطا، تقدم بمقدار كيلومتر ونصف إلى كيلومترين في بعض الأماكن”.

وأضاف شتوبون عن الهجمات على طول الجبهة، خاصة في أفدييفكا، القريبة من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا: “لكن ذلك كلفه الكثير”.

وأقر شتوبون خلال ظهوره يوم الأربعاء في الأخبار التلفزيونية الأوكرانية بأن القوات الروسية لديها أعداد متفوقة.

كما أشار مراقبون مثل معهد دراسة الحرب في الولايات المتحدة، إلى نشر روسيا أعدادا كبيرة من الجنود والعربات المدرعة في المنطقة، وكذلك إلى الخسائر الروسية العالية.

وتؤكد تقاريرهم أيضا التقدم الروسي، الذي يضع المدافعين الأوكرانيين المتبقين تحت ضغط متزايد في أفدييفكا.

وأدرج تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء الأربعاء، 89 هجوما بريا روسيا فرديا على سبعة أقسام من الجبهة.

ووفقا للتقرير، وقع 31 هجوما بالقرب من أفدييفكا.

ومع ذلك، تم احتساب 29 معركة أيضا على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو بالقرب من كرينكي في منطقة خيرسون.

ولم يتمكن الروس بعد من صد هذه القوات الأوكرانية الصغيرة نسبيا، وفقا لتقرير هيئة الأركان العامة من كييف.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القتال في أوكرانيا بالكاد يجلب أي تغييرات على خط المواجهة، مضيفة أن روسيا تواصل محاولة شن هجمات فردية.

وفي إطار بحث أوكرانيا عن جنود إضافيين، يريد وزير الدفاع رستم أميروف أيضا انضمام الرجال الذين يعيشون في الخارج لأداء الخدمة العسكرية العام المقبل.

وقال أميروف في تصريحات نشرت ليل الأربعاء/ الخميس في وسائل إعلام ألمانية من بينها صحيفة بيلد وفيلت تي في وبوليتيكو، إنه سيطلب من الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما في ألمانيا ودول أخرى والمؤهلين لأداء الخدمة العسكرية الحضور إلى مراكز التجنيد التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف الوزير أنه يوجه “دعوة”، لكنه أوضح أنه ستكون هناك عقوبات إذا لم يمتثل أي شخص للطلب.

وقال: “ما زلنا نناقش ما يجب أن يحدث إذا لم يأتوا طواعية”.

ويرغب الجيش الأوكراني في تعبئة ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف جندي إضافي لصد الغزو الروسي.

غير أن شروط الإطار المالي والسياسي لم تتضح بعد. ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي التعبئة بأنها “قضية حساسة”.

وقال أميروف إن العدالة مهمة. وفي المستقبل، ينبغي أن يكون واضحا مسبقا للمشمولين بالأمر كيف سيتم تدريبهم وتجهيزهم، وأين ومتى سيخدمون ومتى سيتم إنهاء خدمتهم. وعلى الرغم من الحظر، سافر العديد من الرجال الأوكرانيين إلى الخارج قبل استدعاء محتمل.

(د ب أ)