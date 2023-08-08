سياسة | دولي

أوكرانيا تعتقل امرأة لاتهامها بالتجسس على زيلينسكي لصالح روسيا

منذ 57 دقيقة

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قال جهاز المخابرات المحلية الأوكرانية، يوم الإثنين، إنه اعتقل امرأة اتهمها بجمع معلومات حول برنامج رحلة للرئيس فولوديمير زيلينسكي قبيل سفره، وكذلك محاولة نقل معلومات حول منشآت عسكرية إلى روسيا.

ولم يذكر جهاز الأمن الأوكراني اسم المتهمة بالعمالة. وأظهرت صورة نشرها الجهاز امرأة ذات شعر أسود ترتدي فستاناً باللونين الأبيض والأسود ومحاطة بجنديين. تم طمس جميع الوجوه في الصورة.

وقال الجهاز إن المشتبه بها اعتقلت في مدينة ميكولايف الساحلية بجنوب أوكرانيا. وأفادت القناة الإعلامية لزيلينسكي بأن آخر مرة زار فيها المدينة كانت في 27 يوليو تموز.

كما اتهمها الجهاز بمحاولة تحديد مواقع أنظمة الحرب الإلكترونية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية بالقرب من بلدة أوتشاكيف الساحلية على بعد 48 كيلومترا من ميكولايف.

وقال: “قبض أعضاء من الجهاز على الخائنة متلبسة، بينما كانت تحاول نقل معلومات إلى الغزاة”، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية خلال الزيارة الرئاسية.

وقال إن المرأة من أوتشاكيف، وكانت تعمل في متجر خاص بالجيش، تبيع بضائع للجنود في إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية المحلية. وأفاد البيان بأن محكمة صادقت على اعتقالها، وفي حالة إدانتها، ستواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاماً.

 (رويترز)

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