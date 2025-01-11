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أوكرانيا تعلن أسرها جنديين كوريين شماليين في “كورسك” الروسية

منذ ساعة واحدة

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كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أسر قوات بلاده جنديين كوريين شماليين خلال قتالهما ضد القوات الأوكرانية في منطقة “كورسك” الروسية.

وأضاف زيلينسكي، في منشور له على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الأسيرين الكوريين تم إحضارهما إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال: كما هو الحال مع جميع الأسرى، يتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهذين الجنديين الكوريين الشماليين.

وأوضح زيلينسكي أن محققي جهاز الأمن الأوكراني استمعوا إلى إفادات الجنديين الكوريين.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ، خلال زيارته لكوريا الشمالية في يونيو/حزيران الماضي.

وتنص الاتفاقية على المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة وقوع هجوم على أحد الطرفين.

(الأناضول)

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