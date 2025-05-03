أوكرانيا تعلن إصابة 40 شخصا في هجوم روسي بالطائرات المسيّرة

كييف: أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، أن 40 شخصًا أُصيبوا في هجمات شنّها الجيش الروسي بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، في بيان على حسابه بمنصة تليغرام، إن الروس شنّوا هجمات بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف ليلة الخميس.

وأشار سينيغوبوف، إلى أن الهجمات استهدفت أحياء مختلفة في المدينة، وتسببت، بحسب المعلومات الأولية، في إصابة 40 شخصًا بجروح.

ولفت إلى أن عدد المصابين قد يرتفع.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصوّرة خلال اجتماع عقده مع قادة الجيش حول الأوضاع على الجبهة، أن الجيش يواصل عملياته في منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين.

وأضاف أنه ناقش في الاجتماع أيضًا تطوير القدرات الجوية العسكرية الأوكرانية، مشددا على ضرورة تسريع عملية إنتاج الصواريخ الباليستية محليا.

واتّهم زيلينسكي موسكو بمواصلة رفض اقتراح الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، قائلاً: “روسيا ترفض وقف إطلاق نار كاملا ودائما، وجميع الحلفاء ضاقوا ذرعًا من هذه المناورات الروسية”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)