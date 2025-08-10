أوكرانيا تعلن استعادة قرية في منطقة سومي من القوات الروسية وقصف مصفاة نفط في ساراتوف-(فيديو)

كييف: أعلن الجيش الأوكراني الأحد استعادة السيطرة على قرية بيزساليفكا في منطقة سومي المتاخمة لروسيا بشمال البلاد، في تقدم ميداني نادر على حساب قوات موسكو التي تواصل تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني في منشور عبر تلغرام إنها “حررت وطهّرت” بيزساليفكا من القوات الروسية، مضيفة أنه “تم القضاء” على 18 جنديا روسيا أثناء القتال.

وأطلقت موسكو في نيسان/ أبريل هجوما على سومي الواقعة على بُعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود، بعدما استعادت السيطرة على منطقة كورسك الروسية على الجهة المقابلة من الحدود، والتي احتلتها قوات كييف لثمانية أشهر.

وباتت القوات الروسية على بعد 20 كيلومترا من العاصمة الإقليمية لسومي، التي تتعرض لعمليات قصف مكثفة.

في السياق، أكد الجيش الأوكراني الأحد أنه قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية في هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل.

وأوضحت هيئة الأركان العامة في بيان لها أن القصف الذي استهدف مصفاة ساراتوف النفطية تسبب في حدوث انفجارات وحريق.

Saratov region, Russia ❗

🛸🧚‍♂️💥 Some more footage! According to reports, an oil refinery was attacked by drones last night. Several fires broke out in various locations. pic.twitter.com/Y3EZxaPwyM — LX (@LXSummer1) August 10, 2025

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن كييف “تثمن وتؤيد بشكل كامل” البيان المشترك للقادة الأوروبيين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا مع حماية المصالح الأوكرانية والأوروبية.

ورحب زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وفنلندا والمفوضية الأوروبية السبت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنهم أكدوا على ضرورة الضغط على روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وكتب زيلينسكي على إكس “يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة وأنا ممتن لكل من يقف مع أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا، وهو الدفاع عن المصالح الأمنية الحيوية لبلادنا الأوروبية”.

وأضاف “أوكرانيا تقدر وتؤيد تماما بيان الرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء ميلوني والمستشار ميرتس ورئيس الوزراء توسك ورئيس الوزراء ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس ستوب بشأن السلام لأوكرانيا”.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations. Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

ويعتزم ترامب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة. وتحدث الرئيس الأمريكي بحماس عن إمكانية التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحل الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وحذر زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون من أن أي اتفاق يلزم أوكرانيا بالتنازل عن أجزاء كبيرة من أراضيها سيشجع العدوان الروسي.

(وكالات)