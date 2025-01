أوكرانيا تعلن استهداف مستودع وقود في روسيا يستخدمه سلاح الجو- (فيديو)

كييف: أكد الجيش الأوكراني الأربعاء أنه ضرب ليلا مخزن وقود في روسيا يقع على بعد 500 كيلومتر من الحدود بين البلدين قال إن سلاح الجو يستخدمه لقصف أوكرانيا.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني عبر “تلغرام” “هاجمنا مخزن كومبيانت كريستال للوقود في انغلز في منطقة ساراتوف” خلال الليل.

Moments ago, Ukrainian attack drones successfully struck Russia’s Rosrezerv fuel storage depot in the city of Engels, Saratov Oblast.

The facility is violently burning. pic.twitter.com/hnAL4MiiaB

