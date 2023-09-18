أوكرانيا تعلن تحرير سبعة كيلومترات مربعة وإسقاط مسيّرات وصواريخ

كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها استعادت من القوات الروسية ما مجموعه سبعة كيلومترات مربّعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه منذ أشهر.

الى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 18 مسيّرة و17 صاروخًا أطلقتها روسيا خلال هجمات ليلية جديدة في إطار الغزو الذي بدأته موسكو عام 2022.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل إعلامية رسمية “تمّ تحرير كيلومترَين مربّعين في قطاع باخموت” لا سيّما قريتَي أندييفكا وكليشتشييفكا.

وأضافت “حرّرت قوات الدفاع 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي” في الجنوب.

تقول كييف إن قواتها حررت ما مجموعه 51 كيلومترًا مربعًا في محيط باخموت و261,7 كيلومترًا مربّعًا في الجزء الجنوبي من الجبهة، منذ انطلاق هجومها المضاد في حزيران/ يونيو الماضي.

وإلى المواجهة الميدانية، تتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيّرة التي يتم استخدامها بشكل متزايد من الطرفين في الآونة الأخيرة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني على تلغرام اسقاط “18 مسيّرة” من أصل 24 أُطلقت في اتجاه منطقتَي ميكولايف وأوديسا (جنوب). وأشار أيضًا إلى اعتراض 17 صاروخ كروز.

في منطقة أوديسا حيث أُسقطت 11 مسيّرة، استهدف الهجوم منشآت ساحلية في مدينة فيلكوفي المطلّة على نهر الدانوب دون تسجيل ضحايا، حسبما قال حاكم المنطقة أوليغ كيبر.

في منطقة ميكولايف، أدّى حطام مسيّرة دُمّرت إلى حريق في مبنى فارغ في بلدة سنيغوريفكا دون التسبب بسقوط ضحايا، وفق الحاكم فيتالي كيم.

وكانت روسيا أعلنت ليل الأحد الاثنين أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضا فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

(أ ف ب)