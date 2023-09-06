أوكرانيا تعلن تحقيق تقدم على الخطوط الأمامية ووزير روسي يصف حملتها بالفشل

كييف: أعلن الجيش الأوكراني يوم الثلاثاء تحقيق تقدم وعمليات دفاعية قوية على الخطوط الأمامية للحرب المستمرة منذ 18 شهرا مع روسيا، فيما أقرت موسكو “بتوتر” في القطاع الجنوبي لكنها قللت من شأن حملة كييف ووصفتها بأنها فاشلة.

شنت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو/ حزيران لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا، لكنها واجهت صعوبات في اختراق الخطوط الروسية القوية وتتزايد الانتقادات لها في وسائل إعلام غربية تقول إن القوات متمركزة في أماكن خاطئة.

واستعادت كييف عدة قرى مع الاتجاه جنوبا نحو بحر آزوف، وتقول إنها تحقق مكاسب بالقرب من مدينة باخموت الشرقية، التي استولت عليها روسيا في مايو أيار بعد شهور من المعارك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي إن قوات أوكرانيا تتقدم نحو ميليتوبول في الجنوب بهدف قطع الجسر البري الذي أقامته القوات الروسية بين شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، والشرق المحتل.

وقلل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الثلاثاء من شأن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ووصفه بأنه فاشل، لكنه أقر بأن الوضع محتدم في جزء من منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب البلاد.

ونقلت وزارة الدفاع عن شويجو قوله “القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة”.

وأردف “الوضع الأكثر احتداما هو على جبهة زابوريجيا… العدو أشرك كتائب من الاحتياطي الاستراتيجي لديه والتي تدرب أفرادها على أيدي مدربين غربيين”.

(رويترز)