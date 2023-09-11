أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب محدودة على الجبهتين الجنوبية والشرقية

كييف (أوكرانيا): أعلنت كييف الاثنين أن قواتها استعادت السيطرة على مساحات من الأراضي في جنوب وشرق أوكرانيا وشقت طريقها الأسبوع الماضي إلى قرية في منطقة دونيتسك.

وبدأت القوات الأوكرانية مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا، إلا أن ما أحرزته من تقدم كان محدودا ما أثار جدلا سياسيا في الغرب بشأن دعم كييف.

وأفادت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار بأن القوات الأوكرانية تقدمت نحو مدينة باخموت (شرق) التي عانت من دمار واسع بسبب الحرب.

واستولت القوات الروسية في أيار/مايو على باخموت، المدينة الصناعيّة التي كانت تعدّ 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة والقصف.

وتشنّ القوّات الأوكرانيّة هجوما على أطراف المدينة التي أضحت أنقاضًا.

(أ ف ب)