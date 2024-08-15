سياسة | دولي

أوكرانيا تعلن سيطرت قواتها بالكامل على مدينة سودجا الروسية وإقامة إدارة عسكرية في كورسك

15 - أغسطس - 2024

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كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سودجا في منطقة كورسك الروسية حيث يشن الجيش الأوكراني هجوما غير مسبوق داخل الأراضي الروسية.

وكتب زيلينسكي على تلغرام أن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي “أفاد عن استكمال تحرير مدينة سودجا من أيدي العسكريين الروس”، في أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها في المنطقة الحدودية في السادس من آب/ أغسطس.

من جانب آخر، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الخميس إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية حيث تشن قواته هجوما غير مسبوق منذ السادس من آب/ أغسطس.

وفي مؤشر إلى نية أوكرانيا في ترسيخ وجودها في المناطق التي سيطرت عليها في روسيا، قال سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس زيلينسكي إن هذه الإدارة مكلفة تولي شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها، والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية.

(أ ف ب)

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