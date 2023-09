أوكرانيا تعلن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي ولا تعليق من موسكو- (فيديو)

كييف: قالت القوات الخاصة الأوكرانية اليوم الاثنين إن الأميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل في هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على مقر الأسطول في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب رويترز تأكيد أو نفي مقتل سوكولوف في الهجوم على شبه الجزيرة التي سيطرت عليها روسيا وضمتها في عام 2014.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم وقع يوم الجمعة واستهدف اجتماعا لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول.

🥰 Russian Black Sea fleet commander Adm Viktor Sokolov was one of 34 enemy officers killed in Ukraine's strike Friday on the fleet's HQ: SBU

🔥 105 wounded

🚀 62 enemy also killed in Ukraine's Sept 13 strike on enemy warship Minsk#Ukraine #UkraineRussianWar #UkraineWillWin pic.twitter.com/nAaIoHCkka

— 🇺🇦Ukraine Resists Russian Genocide… Yeah Again (@ArmedMaidan) September 25, 2023