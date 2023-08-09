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أوكرانيا تفتح معبرا حدوديا مع روسيا للاجئين العائدين

منذ ساعة واحدة

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كييف: فتحت أوكرانيا معبرا حدوديا مع روسيا، كان مغلقا منذ بدء الحرب، حتى يتسنى للاجئين الأوكرانيين النازحين إلى روسيا العودة إلى بلادهم.

وغالبا ما يتم إغلاق الطرق المباشرة المؤدية إلى المناطق، التي تسيطر عليها قوات أوكرانية، من خلال الخطوط الأمامية، ويضطر العديد من الأوكرانيين إلى البحث عن ملجأ في روسيا.

وذكرت ايرينا فيريشوك، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا اليوم الأربعاء “من الممكن والضروري المغادرة عبر معبر كولوتيلوفكا-بوكروفكا! ونقطة العبور بين منطقة سومي الأوكرانية ومنطقة /بيلغورود/ الروسية مفتوحة منذ السبت الماضي”.

وللعودة من روسيا إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا، كان يتعين على اللاجئين أن يسلكوا مسارات التفافية، عبر دول الاتحاد الأوروبي أو جورجيا.

وطلبت كييف مرارا من الأوكرانيين، الذين يعيشون في مناطق تحتلها روسيا، من البلاد، الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، بسبب المحاولات المستمرة للاستيلاء عليها.

(د ب أ)

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