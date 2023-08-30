أوكرانيا: تقدم الجيش في الجنوب يفتح الطريق نحو القرم

لندن-«القدس العربي»- ووكالات: لقي شخصان مصرعهما، أمس الأربعاء، في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة كييف، هو الأكبر “منذ الربيع”، حسب السلطات. وتعرضت روسيا لعدد من الهجمات الليلية بطائرات مسيّرة. واستهدف أحد هذه الهجمات مطار بسكوف في شمال غرب البلاد، وهو أمر نادراً ما يحصل، ودمّر طائرات عسكرية عدّة.

وأعلن الجيش الروسي من جانب آخر انه أسقط عدداً من المقذوفات فوق مناطق تقع في غرب موسكو وفي بريانسك وأوريل وكالوغا وريازان وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

على الصعيد العسكري، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام دبلوماسيين فرنسيين خلال زيارته لباريس: “من خلال ترسيخ وجودنا في أطراف روبوتين، نفتح الطريق إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول وحتى الحدود (الإدارية) للقرم”. وأكّد أنّ هذه القرية “ذات أهمية استراتيجية”.

وبعيدًا عن خط المواجهة، استيقظ سكان كييف صباحا على دوي مضادات الطائرات في مواجهة الصواريخ الروسية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في المدينة سيرغي بوبكو على تطبيق تليغرام، إن “الحطام المتساقط” أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.

وأضاف: “لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع”، مشيرًا إلى أن روسيا استهدفت العاصمة أولاً بمسيّرات من اتجاهات مختلفة ثم بصواريخ أطلقت من قاذفات تو-95 ام اس. وأضاف أنّ قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت “بالإجمال أكثر من 20 هدفا معاديا”.

وتعرّضت مناطق أخرى في أوكرانيا، لا سيّما أوديسا وميكولاييف في الجنوب، أيضاً لهجمات ليلية. وقال سلاح الجوّ الأوكراني إنّ كل الصواريخ الثمانية والعشرين أُسقطت، وكذلك 15 من 16 مسيرة مفخخة من نوع “شاهد”. كما أوقع القصف على منطقة دونيتسك في الشرق قتيلين.

وقال الجيش الروسي إنه استهدف “مراكز مراقبة واستخبارات” أوكرانية “بأسلحة عالية الدقة”، وإنه دمر جميع الأهداف.

وفي البحر الأسود، قالت موسكو إنها أغرقت عدّة زوارق عسكرية أوكرانية، بينما تستخدم كييف زوارقها وطائراتها المسيّرة لشنّ هجمات في شبه جزيرة القرم أو ضد السفن الروسية. وسبق وأن أعلن الجيش الروسي الأسبوع الماضي تدمير سفن أوكرانية، لكنّ كييف نفت ذلك. ولا يعترف أيّ من الطرفين علنا بخسائره العسكرية.

وتم استهداف الأراضي والقوات الروسية أيضا بهجمات بمسيرات خلال الليل وصباح الأربعاء. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد مقذوفات أو تدميرها في سماء العديد من المناطق، في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم وفي ضواحي موسكو وبريانسك وأوريل وكالوغا وريازان. ولم تبلغ السلطات الروسية عن أي أضرار.

في المقابل، لم يأت الجيش الروسي على ذكر وقوع هجوم على مطار بسكوف أعلن عنه ليلا ميخائيل فيديرنيكوف حاكم هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب روسيا على حدود استونيا ولاتفيا وبيلاروس وعلى بعد حوالى 800 كلم من اوكرانيا.

وفي سياق آخر، أكّد الكرملين أنّ المحقّقين الروس يدرسون كلّ الفرضيات، بما في ذلك “الجريمة المدبّرة”، في تحقيقاتهم الرامية لجلاء ملابسات سقوط الطائرة التي أودت بحياة رئيس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين بعدما قاد تمرداً على القيادة الروسية.

وردّاً على سؤال، أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنّ لجنة التحقيق الروسية تدرس كلّ الاحتمالات. وقال خلال إحاطته الصحافية اليومية عبر الهاتف “نظراً لعدم توصل التحقيق إلى نتائج، لا أستطيع التحدّث عن الأمور بدقة، لكن من الواضح أنّ هناك روايات مختلفة، من بينها (…) الجريمة المدبّرة”. وأضاف: “لذا، دعونا ننتظر نتائج تحقيقنا الروسي”.