أوكرانيا تقصف المقر العام للأسطول الروسي في القرم- (فيديوهات)

موسكو: شنّت أوكرانيا الجمعة، ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود، والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايييف على تلغرام، أن “العدو شن هجوما صاروخيا على المقر العام للأسطول”، لافتا إلى أنه “يجري تحديد” حصيلة لضحايا محتملين، مشيرا إلى أن حطاما سقط قرب مسرح مجاور.

The Russian Black Sea Fleet HQ in Russian-occupied Sevastopol is no more. This supposed to be the best protected building in all of Crimea. The Russian air defense in Crimea has failed so epically that I hope for everyone who bought the S-400 kept the receipt for return.… pic.twitter.com/yMfcnQnRLk — (((Tendar))) (@Tendar) September 22, 2023

إلى ذلك، قالت روسيا إن أوكرانيا نفذت هجمات عدة في منطقة دونيتسك الخميس، ما زاد الضغط على الجبهة الشرقية، لافتة أيضا إلى قصف “عشوائي” في باخموت.

وقال قائد منطقة دونيتسك الذي عيّنته روسيا دينيس بوشيلين: “خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ العدو عدداً من العمليات في اتجاه ليمان، ونفذ استطلاعاً قتالياً في اتجاهات عدة دفعة واحدة”، متحدثاً عن مناطق عدة.

وتقع ليمان على مسافة قريبة جدا من خط المواجهة، على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، وهما مدينتان تسيطر عليهما روسيا.

وأفاد بوشيلين، بأنه “تم القضاء جزئياً” على القوات الأوكرانية بنيران المدفعية، و”تم صدها جزئياً بمشاركة طيران الجيش”.

وفي شأن باخموت، رأى بوشيلين أن الوضع هناك “ما زال ساخنا”. وقال على تلغرام إن المدينة “تتعرض لقصف عشوائي”.

كما أكد دينيس بوشيلين الجمعة أن انتشار القوات الأوكرانية “يتركز” أيضا على مسافة أبعد قليلا شمال باخموت، بالقرب من بلدتي ساكو-إي-فانزيتي وروزدوليفكا.

بريطانيا: موسكو أكثر قلقا بعد تفجير في قاعدة تشاكلوفسكي

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، إن من بين الكثير من التفجيرات التي وقعت خلف الخطوط الروسية مؤخرا، فإن أكثر ما يقلق مسؤولي الكرملين وقوع تفجيرات في قاعدة تشكالوفسكي العسكرية الجوية بالقرب من موسكو.

وأضافت الوزارة في تحديثها اليومي عن الحرب عبر منصة “إكس”، أن هذه التفجيرات “يرجح أنها أكثر مصدر قلق إستراتيجي للقادة الروس”.

وقال الجيش البريطاني: “هذا موقع حساس لأنه يحوي طائرات عسكرية متخصصة، وكذلك وسائل النقل الخاصة بكبار الشخصيات ضمن القادة الروس”. وأضاف أن الطائرات في القاعدة “ذات صلة بشدة” حيث إنها “تنفذ مهمات تشمل جمع معلومات استخباراتية إلكترونية”.

وأفاد جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني (اتش يو ار) بأن المخربين دمروا طائرتين ومروحية في القاعدة الجوية التي تخضع لحراسة مشددة بالقرب من موسكو. وأضاف الجهاز أن المتفجرات لصقت بالطائرة.

وفي ظل أن القتال “مستقر نسبيا”، يحاول الجانبان حاليا تحقيق تقدم في الجو. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الضربات الروسية بعيدة المدى المكثفة على أوكرانيا هي ربما ترجع في جزء منها إلى أنها رد فعل على حوادث في روسيا والقرم.

(وكالات)