أوكرانيا تقصف المقر العام للأسطول الروسي في القرم- (فيديوهات)

موسكو: شنّت أوكرانيا الجمعة، ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود، والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايييف على تلغرام، أن “العدو شن هجوما صاروخيا على المقر العام للأسطول”، لافتا إلى أنه “يجري تحديد” حصيلة لضحايا محتملين، مشيرا إلى أن حطاما سقط قرب مسرح مجاور.

The Russian Black Sea Fleet HQ in Russian-occupied Sevastopol is no more. This supposed to be the best protected building in all of Crimea.

The Russian air defense in Crimea has failed so epically that I hope for everyone who bought the S-400 kept the receipt for return.… pic.twitter.com/yMfcnQnRLk

