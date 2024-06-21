أوكرانيا تقلب الطاولة على سلوفاكيا في “يورو 2024”

بدوسلدورف: قلب المنتخب الأوكراني الطاولة على نظيره السلوفاكي، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف، الجمعة، على ملعب “مركور شبيل أرينا” بدوسلدورف، في الجولة الثانية بنهائيات “يورو 2024” لحساب المجموعة الخامسة.

ونجحت أوكرانيا في تحويل تأخرها بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين في الشوط الثاني بعد أن سجلت هدفين، لتحسم نتيجة المواجهة لصالحها وتحافظ على حظوظها في التأهل لثمن نهائي البطولة.

المنتخب السلوفاكي كان البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان شرانز في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من زميله لوكاش هاراسلين داخل منطقة الجزاء، لم يجد صعوبة بإيداعها في الشباك.

وتحسن أداء المنتخب الأوكراني في الشوط الثاني وكثف من محاولاته الهجومية، واستطاع ميكولا شابارينكو في الدقيقة 54، تعديل النتيجة، قبل أن يخطف البديل رومان ياريمتشيوك هدف الفوز في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيدها إلى ثلاث نقاط من مباراتين، لتتساوى مع سلوفاكيا ورومانيا التي ستواجه بلجيكا، متذيلة الترتيب من دون نقاط، في وقت لاحق في نفس الجولة.

وتلتقي أوكرانيا مع بلجيكا في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، الأربعاء المقبل، في حين تواجه سلوفاكيا المنتخب الروماني في نفس الجولة، لتحديد الفرق المتأهلة لثمن النهائي.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخبا.

(الأناضول)





