أوكرانيا تقول إن قواتها سيطرت على كليشتشييفكا قرب باخموت

كييف (أوكرانيا): أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد أن القوات الأوكرانية استعادت مدينة كليشتشييفكا التي تكتسي أهمية استراتيجية جنوب باخموت.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد حررت كليشتشييفكا من الروس”.

من جهته، صرّح مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري ييرماك “كليشتشييفكا هي أوكرانيا. أنا ممتن للجنود لتحرير الأراضي الأوكرانية”.

وكانت القوات الروسية سيطرت على كليشتشييفكا التي كان يسكنها مئات الأشخاص قبل غزو موسكو العام الماضي، في كانون الثاني/يناير. (أ ف ب)