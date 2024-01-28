سياسة | دولي | أوروبا

أوكرانيا تكشف اختلاس عشرات ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لشراء الأسلحة

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

كييف: كشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية، أن مسؤولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين، اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنتها موسكو.

وحدث الاختلاس في آب/ أغسطس 2022، أي بعد ستة أشهر على بدء الغزو الروسي للبلاد، وذلك في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتمّ تسليمها أبداً، وفقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني.

وتمّ اختلاس الأموال (1,5 مليارات هريفنا) من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة “لفيف أرسنال” المكلّفة بالشراء، وذلك بالتواطؤ مع شركة أجنبية، وفقاً للمصدر ذاته.

وقالت النيابة العامة إنه “تم إبلاغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع وسلفه، ومدير إحدى الشركات الأوكرانية ومسؤول المبيعات فيها، وكذلك ممثل شركة أجنبية بإشعار الاشتباه”.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، إن أحد المشتبه بهم موقوف، بعد إلقاء القبض عليه “أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا”.

وأُجري التحقيق بالتعاون مع وزارة الدفاع، حسبما أوضح جهاز الأمن والنيابة العامة.

وظهرت عدة قضايا فساد في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في شباط/ فبراير 2022، خصوصاً داخل وزارة الدفاع.

وفي آب/ أغسطس 2023، طرَد الرئيس فولوديمير زيلينسكي كل المسؤولين الإقليميين المعنيين بالتجنيد العسكري، بسبب الإعفاءات الممنوحة في مقابل رشاوى.

وتعدّ مكافحة الفساد واحدة من الشروط الأساسية التي حدّدتها الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، للموافقة على طلبها الانضمام إلى التكتل.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ترامب يؤكد معارضته اتفاقا يربط بين أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا
منذ 6 ساعات
الكرملين ينفي تقريرا حول تواصل بوتين مع أمريكا لإجراء محادثات تنهي حرب أوكرانيا
26 - يناير - 2024
الجيش الأوكراني يقول إن روسيا شنت ضربة صاروخية على كييف
23 - يناير - 2024
حاكم كورسك: إسقاط صواريخ أوكرانية فوق الأراضي الروسية
15 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية