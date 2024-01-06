أوكرانيا تنشر صورا لصاروخ روسي أسقطته قالت إنه فرط صوتي

انتشال مخلفات صاروخ عن الأرض قالت أوكرانيا إنه لصاروخ جوي فرط صوتي من طراز كينجال

كييف (أوكرانيا): نشرت أوكرانيا مساء الجمعة صورا لما قدمته على أنه صاروخ فرط صوتي روسي من طراز كينجال مؤكدة أنها أسقطت عشرة نماذج منه خلال ضربات كثيفة الثلاثاء، بواسطة نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت.

ونشرت هيئة الحالات الطارئة الأوكرانية عبر قناتها على تلغرام صورا تظهر رافعة تنتشل مخلفات صاروخ عن الأرض.

وقالت هذه الهيئة الحكومية “في كييف أبطلت فرق الإغاثة مفعول رأس صاروخ جوي فرط صوتي من طراز كينجال أطلقه العدو”.

وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من التصريحات الأوكرانية على لفور.

وكانت أوكرانيا أعلنت الثلاثاء اسقاط عشرة صواريخ من طراز كينجال أطلقتها روسيا خلال سلسلة ضربات كثيفة على مدن أوكرانية سقط فيها ستة قتلى.

وسبق لها أن أعلنت في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2023 أنها أسقطت صواريخ كينجال روسية أخرى بفضل النظام الدفاع الجوي المكلف والفعال الذي تلقته من الولايات المتحدة.

وتطلق مطاردات روسية من طراز ميغ-31 هذه الصواريخ التي قال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018 إنها “لا تقهر” وسرعتها تفوق بخمس مرات سرعة الصوت أي تتجاوز الستة آلاف كيلومتر في الساعة.

وتفيد وزارة الدفاع البريطانية أن موسكو تستخدم هذه الصواريخ “فيما تعتبره أهدافا مهمة جدا وتحظى بحماية كبيرة”.

استهداف قاعدة جوية روسية في القرم

ومن جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا، السبت، استهداف قاعدة “ساكي” الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم، عبر غارات جوية.

وفي منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، ذكر قائد القوات الجوية الأوكرانية نيكولاي أوليشوك، أن قوات بلاده استهدفت قاعدة “ساكي” الجوية الروسية في القرم عبر غارات جوية.

وأضاف: “قاعدة ساكي الجوية. تم قصف جميع الأهداف. أشكر مجدداً طيارينا على أعمالهم الرائعة”.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية (Ukrinform) أن روسيا تستخدم قاعدة “ساكي” الجوية كمركز قيادة لعملياتها.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

(وكالات)