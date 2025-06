أوكرانيا تنفّذ عملية “واسعة النطاق” لتدمير قاذفات روسية- (فيديو)

كييف: أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني بأن أوكرانيا تنفّذ الأحد عملية “واسعة النطاق” ضد طائرات عسكرية في روسيا حيث استهدفت قاعدة في شرق سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.

وقال المصدر إن “أجهزة الأمن الأوكرانية تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات معادية بعيدة من الجبهة، في روسيا”، مضيفا أنه تم استهداف أكثر من 40 طائرة.

وأكد المصدر أنّ الهجوم استهدف مطارات دياغيليفو وأولينيا وإيفانوفو وبيلايا.

OH MY GOD! widespread fires affecting numerous Russian planes across multiple locations are reported!!

This includes Olenya Air Base, a critical site from which Russia conducts many of its bombing campaigns against Ukraine‼️👀🔥 pic.twitter.com/xRz0yG6u8e

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 1, 2025