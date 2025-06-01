أوكرانيا تنفّذ عملية “واسعة النطاق” لتدمير قاذفات روسية- (فيديو)

كييف: أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني بأن أوكرانيا تنفّذ الأحد عملية “واسعة النطاق” ضد طائرات عسكرية في روسيا حيث استهدفت قاعدة في شرق سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.

وقال المصدر إن “أجهزة الأمن الأوكرانية تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات معادية بعيدة من الجبهة، في روسيا”، مضيفا أنه تم استهداف أكثر من 40 طائرة.

وأكد المصدر أنّ الهجوم استهدف مطارات دياغيليفو وأولينيا وإيفانوفو وبيلايا.

OH MY GOD! widespread fires affecting numerous Russian planes across multiple locations are reported!! This includes Olenya Air Base, a critical site from which Russia conducts many of its bombing campaigns against Ukraine‼️👀🔥 pic.twitter.com/xRz0yG6u8e — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 1, 2025

ويقع مطار أولينيا في منطقة مورمانسك في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا، على بعد حوالي 1900 كيلومترا من أوكرانيا.

وأفاد المصدر الأوكراني باندلاع حريق في مطار بيلايا الواقع في منطقة إيركوتسك في شرق سيبيريا على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.

وأرفق تصريحاته بمقطع فيديو قال إنّه يُظهر هذا المطار حيث يمكن رؤية العديد من الطائرات تحترق، مع أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد منها.

The Russian Belaya Airport has left the chat pic.twitter.com/HBOcc9NpgT — Kvist (@kvistp) June 1, 2025

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

من جانبه، أشار حاكم منطقة إيكوستك إيغور كوبزيف الأحد إلى “هجوم بمسيّرات” على قرية سريدني، المجاورة لقاعدة بيلايا.

وقال “هذا أول هجوم من هذا النوع في سيبيريا”، داعيا السكان إلى عدم “الاستسلام للذعر”.

ونشر مقطع فيديو يبدو أنّه تمّ تصويره من قبل بعض السكان، يُظهر طائرة من دون طيار بينما كانت تحلّق وسحابة دخان كثيفة من مكان بعيد. وأكد حاكم منطقة مورمانسك أندريه تشيبيس أن “مسيّرات عدوّة” كانت تحلّق في السماء، مشيرا إلى تفعيل المضادات الجوية.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي اعتراض مسيّرات أوكرانية أُطلقت على أراضيها، ردا على الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، ولكن من النادر أن تنجح في ضرب عمق البلاد.

وأشار المصدر في جهاز الأمن الأوكراني إلى أنّ الطائرات التي استُهدفت في الهجوم كانت تُستخدم لـ”قصف المدن الأوكرانية كل ليلة”.

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا الأحد أنها استهدفت ليلا بـ472 مسيرة روسية في عدد قياسي منذ بدء غزو أراضيها، عشية مفاوضات جديدة مرتقبة مع موسكو الاثنين في اسطنبول.

وقالت القوات الجوية إن روسيا أطلقت 472 مسيرة وسبعة صواريخ، لافتة إلى إسقاط 385 من هذه المقذوفات. ولاحقا، أكد المتحدث باسم سلاح الجو لفرانس برس أنه الهجوم الأكبر بمسيرات روسية منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022.

(أ ف ب)