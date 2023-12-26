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أوكرانيا تهاجم مدينة في القرم وأنباء عن إغراق سفينة روسية

منذ 12 دقيقة

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كييف: نفذت أوكرانيا هجوما جويا على مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما أكده سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من قبل موسكو، وفقا لوكالة تاس الحكومية الروسية.

وبحسب أكسيونوف، وقع انفجار خطير وحريق كبير في ميناء المدينة. وتم إجلاء العديد من السكان من المباني المجاورة.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصيبت سفينة محملة بالذخيرة خلال الهجوم.

وذكر قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشوك، على تليغرام أن سفينة الإنزال البرمائية “نوفوتشركاسك” قد غرقت. ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لانفجار ضخم في الميناء.

وقال: “شكرا لطياري سلاح الجو وجميع المشاركين على عملهم الجيد”.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

(د ب أ)

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