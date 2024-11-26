أوكرانيا: روسيا أطلقت “عددا قياسيا” من المسيّرات بلغ 188 في هجمات ليلية

كييف- موسكو: قال سلاح الجو الأوكراني الثلاثاء إن روسيا شنت عددا قياسيا من الهجمات بواسطة مسيّرات خلال الليل ما أدى إلى تضرر أبنية “ومنشآت حيوية”.

وأوضح سلاح الجو “خلال الهجوم الليلي شن العدو عددا من الهجمات بواسطة طائرات من دون طيار من طراز شاهد (إيرانية الصنع) ومسيّرات أخرى غير معروفة الطراز”. وبلغ عدد المسيرات المستخدمة 188.

وأكد أنه أسقط 76 مسيرة روسية في 17 منطقة، بينما اختفت 95 مسيرة أخرى عن شاشات الرادار أو اسقطت من قبل أنظمة التشويش الإلكتروني الدفاعية.

كذلك، أطلقت موسكو أربعة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم، بحسب سلاح الجو.

وقال سلاح الجو في البيان “للأسف، أصيبت منشآت حيوية، وتضررت مبان خاصة وسكنية في عدة مناطق بسبب هجمات المسيّرات الضخمة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان: “تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان “دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم”.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

(وكالات)