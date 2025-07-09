أوكرانيا: روسيا أطلقت 728 طائرة مسيرة بالإضافة إلى 13 صاروخا خلال الليل

كييف: قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 728 طائرة مسيرة من طرازي شاهد وديكوي على أوكرانيا خلال الليل، فيما يعد مستوى قياسيا، بالإضافة إلى 13 صاروخا، في أحدث تصعيد للهجمات الجوية الروسية في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مدينة لوتسك، الواقعة بشمال غرب أوكرانيا، المتاخمة لبولندا وبيلاروس، كانت الأكثر تضررا، على الرغم من تعرض 10 مناطق أخرى للقصف.

وتعد لوتسك مقرا للمطارات التي يستخدمها الجيش الأوكراني. وتحلق طائرات الشحن والمقاتلات بصورة دورية فوق المدينة.

وجاء في بيان القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 296 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ، في حين اختفت 415 طائرة من على شاشات الرادار أو تعرضت للتشويش .

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت القواعد الجوية الأوكرانية وإنه “تمت إصابة جميع الأهداف المحددة”. في غضون ذلك، أطلقت أوكرانيا مسيرات على روسيا خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما قال المسؤولون.

وبعد الهجوم الروسي على مدينة لوتسك الأوكرانية، المتاخمة لبولندا، أرسلت بولندا طائراتها المقاتلة ووضعت قواتها المسلحة في أعلى مستوى من التأهب ردا على الهجوم، حسبما كتبت قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية في منشور على موقع “إكس”.

كما شن الجيش الروسي هجوما جديدا للسيطرة على أجزاء من خط الجبهة البالغ طوله ألف كيلومتر، حيث تتعرض القوات الأوكرانية القليلة العدد لضغط شديد.

وفي سياق متصل، قالت القيادة الروسية إنها لا تهتم باللغة القوية التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتعلق الأمر بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء” نحن مرتاحون للغاية بشأن هذا الأمر. وأضاف أن خطاب ترامب طالما اتسم بـ ” أسلوب حاد نسبيا” مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك تعول روسيا على استمرار الحوار مع الولايات المتحدة.

ووجه ترامب أمس الثلاثاء نقدا لاذعا لبوتين، بعد يوم من موافقته على إرسال أسلحة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن القوات الروسية مستمرة في تقدمها لإنشاء “منطقة عازلة” في أوكرانيا، بمعنى آخر احتلال قطاع من الأرض على طول الحدود في الدولة المجاورة.

وأضاف بيسكوف أن موسكو في انتظار كييف لاقتراح مواعيد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول.

(أب)