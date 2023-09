هجوم أوكراني بالصواريخ على ميناء سيفاستوبول الروسي واندلاع حرائق- (فيديوهات)

موسكو: قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، إن أوكرانيا نفذت هجوما صاروخيا على ميناء سيفاستوبول اليوم الأربعاء، مما أدى إلى وقوع حريق في حوض بناء السفن وإصابة 24 شخصا على الأقل.

وقال رازفوزاييف عبر تيليغرام: “جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع، ولا خطر على الأهداف المدنية في المدينة”.

سيفاستوبول هي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم وميناء رئيسي على البحر الأسود.

Strategic Sevastopol shipyard in Crimea is on fire after missile attack on the port. Black Sea Fleet had a rough night as well. At least two ships damaged. pic.twitter.com/01bsyV0SIT

وكان رازفوزاييف قد قال في وقت سابق، إن حريقا اندلع جراء هجوم صاروخي روسي على سيفاستوبول من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويقوم حوض سيفاستوبول الاستراتيجي لبناء السفن في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، ببناء وإصلاح السفن والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، الذي شن هجمات بزوارق مسيرة وصواريخ على أوكرانيا.

ونشر رازفوزاييف صورة لألسنة لهب مرتفعة في الظلام تجتاح ما بدا أنها بنية تحتية في الميناء. ونشرت قنوات روسية على تيليغرام مقاطع فيديو والمزيد من الصور لألسنة اللهب الهائلة في منشأة مجاورة للمياه.

Russian-occupied Sevastopol has been hit. It is said that the ship yards at the South Bay have been hit.

Russian air defense was also active but obviously was not successful to intercept all incoming missiles.

Source: https://t.co/A5sqjl8nee#Ukraine #Sevastopol #Crimea pic.twitter.com/cNzsGeAlPP

— (((Tendar))) (@Tendar) September 13, 2023