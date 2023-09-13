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هجوم أوكراني بالصواريخ على ميناء سيفاستوبول الروسي واندلاع حرائق- (فيديوهات)

منذ ساعتين

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موسكو: قال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، إن أوكرانيا نفذت هجوما صاروخيا على ميناء سيفاستوبول اليوم الأربعاء، مما أدى إلى وقوع حريق في حوض بناء السفن وإصابة 24 شخصا على الأقل.

وقال رازفوزاييف عبر تيليغرام: “جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع، ولا خطر على الأهداف المدنية في المدينة”.

سيفاستوبول هي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم وميناء رئيسي على البحر الأسود.

وكان رازفوزاييف قد قال في وقت سابق، إن حريقا اندلع جراء هجوم صاروخي روسي على سيفاستوبول من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويقوم حوض سيفاستوبول الاستراتيجي لبناء السفن في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، ببناء وإصلاح السفن والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، الذي شن هجمات بزوارق مسيرة وصواريخ على أوكرانيا.

ونشر رازفوزاييف صورة لألسنة لهب مرتفعة في الظلام تجتاح ما بدا أنها بنية تحتية في الميناء. ونشرت قنوات روسية على تيليغرام مقاطع فيديو والمزيد من الصور لألسنة اللهب الهائلة في منشأة مجاورة للمياه.

 

تزامنا مع ذلك، أعلنت كييف أن القوات الروسية قصفت منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا 36 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية في المنطقة، أنه تم تسجيل 163 انفجارا في أنحاء متفرقة جراء القصف الروسي، حسبما نقلت صحيفة “كييف إندبندنت” عبر حسابها على موقع “إكس” صباح اليوم الأربعاء.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.

(وكالات)

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