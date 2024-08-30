أوكرانيا: شركاء أمريكيون يساعدون في التحقيق في تحطم مقاتلة إف-16

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة أنها أرسلت للشركاء الأمريكيين تقريرا أوليا عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-16 يوم الاثنين.

وقال ميكولا أوليشتشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق المراسلة تيليجرام إن شركاء من الولايات المتحدة، حيث تصنع مقاتلات إف-16، يساعدون في التحقيق.

وأعلن الجيش الأوكراني أمس الخميس تحطم الطائرة ومقتل قائدها في أثناء اقترابها من هدف خلال هجوم جوي روسي كبير.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز إن تحطم الطائرة لا يبدو ناجما عن إطلاق نار من الجانب الروسي، وإنه يجري النظر في أسباب محتملة تتعلق بارتكاب الطيار خطأ أو حدوث عطل.

وشكل وصول أولى طائرات إف-16 محطة مهمة بالنسبة لأوكرانيا خلال محاربة الغزو الشامل الذي شنته روسيا قبل عامين ونصف.

(رويترز)