زيلينسكي يعلن سيطرة أوكرانيا على 74 بلدة في روسيا

كييف: أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن القوات الأوكرانية سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، بعد هجوم مفاجئ شنته الأسبوع الفائت ودفع عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.

وكان حاكم منطقة كورسك حيث بدأت كييف هجوما قبل أسبوع، قال الاثنين إن أوكرانيا تسيطر على 28 بلدة.

وكتب زيلينسكي على تلغرام “رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (…) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة”.

وأضاف أن أوكرانيا تمكنت من “تجديد” أعداد أسرى الحرب الروس لمقايضتهم بجنودها و”الاستعداد لخطواتنا التالية مستمر”.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهره وهو يجري مكالمة بالفيديو مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي.

وابلغه سيرسكي خلال المكالمة “حتى اليوم، تقدمت قواتنا في بعض المناطق بمقدار 1 إلى 3 كيلومترات”.

وأضاف أن أوكرانيا سيطرت في اليوم الأخير على “40 كيلومترا مربعا من الأراضي”، بعدما أعلن الاثنين أن قواته تسيطر على حوالي ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.

وتابع سيرسكي “القتال مستمر على طول الجبهة. الوضع تحت السيطرة رغم شدة القتال”.

Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти. Там… pic.twitter.com/YOhz33r9y8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2024

روسيا تعتزم نقل أشخاص تم إجلاؤهم من كورسك إلى مناطق أوكرانية محتلة

قال القائم بأعمال الحاكم الروسي في مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، حيث نفذت أوكرانيا توغلا عبر الحدود قبل أسبوع، اليوم الثلاثاء إن السكان الذين نزحوا بسبب القتال يمكن أن يتم نقلهم إلى مناطق أوكرانية تحتلها روسيا.

وكتب سميرنوف عبر تطبيق تلغرام أنه تحدث إلى يفيغني باليتسكي حاكم منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا الذي عينته روسيا عن الخطة.

وكتب سميرنوف إن باليتسكي اقترح أن المصحات والفنادق المطلة على بحر آزوف يمكن استخدامها لتسكين من تم إجلاؤهم.

وأضاف سميرنوف: “سننظم في الأيام المقبلة أول عمليات لنقل الأشخاص إلى ملاجئ الطواري في منطقة زابوريجيا”.

وضمت روسيا زابوريجيا في أيلول/ سبتمبر 2022، إلا أنها لا تسيطر على المنطقة باكامل .

وفي واشنطن ذكر فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل التحضير أو التخطيط للتوغل الأوكراني داخل روسيا.

الاتحاد الأوروبي يحول مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 4.2 مليار يورو

وقد قامت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بتحويل مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 4.2 مليار يورو (4.6 مليار دولار).

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس (تويتر سابقا) أن التمويل يستهدف “استمرار عمل الدولة الأوكرانية”، في الوقت الذي تخوض فيه كييف معركة بقاء ضد روسيا.

وأضافت أن “أوروبا تقف بشكل راسخ مع أوكرانيا”.

وتندرج المساعدات في إطار “خطة أوكرانيا” التي أقرها الاتحاد الأوروبي رسميا في نيسان/ابريل الماضي وتنص على تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى نهاية عام .2027

وبإضافة المبالغ الجديدة، تكون قيمة المبالغ التي حصلت عليها أوكرانيا بموجب هذا البرنامج حتى الآن قد وصلت إلى 12 مليار يورو.

وبموجب شروط الخطة، يتعين على أوكرانيا تنفيذ إصلاحات تتعلق بإدارة الماليات العامة وحوكمة المشروعات المملوكة للدولة.

وسوف تستخدم هذه المبالغ لسداد رواتب ومعاشات المواطنين الأوكرانيين وتوفير الخدمات الأساسية ودعم جهود التعمير في البلاد.

وتواجه أوكرانيا، المرشحة رسميا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، غزوا روسيا منذ أكثر من عامين، وتدعم الدول الغربية أوكرانيا عسكريا لدحر هذا الغزو .

(وكالات)