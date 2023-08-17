سياسة | دولي

أوكرانيا لا تعتزم دخول محادثات مع روسيا لتجديد عقد لعبور الغاز

منذ دقيقتين

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كييف:  قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أمس الأربعاء إن كييف لن تدخل محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد عبور الغاز الروسي في أراضيها الذي من المقرر أن ينتهي في العام المقبل.

وأبلغ جالوشينكو الخدمة الأوكرانية لإذاعة صوت أمريكا قائلا “لن نكون طرفا في المحادثات مع الروس بكل تأكيد، هذا واضح بالقطع”.

وقالت روسيا إنها ستدرس تمديد العقد ،الذي يسمح لها بإرسال الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، لما بعد 2024 إذا كان الاتحاد الأوروبي -الذي تعهد بوقف الاعتماد على الغاز الروسي كلية بحلول 2027- لا يزال بحاجة لإمدادات الغاز.

وقال جالوشينكو إن ثمة احتمالات كبيرة ألا يكون هناك أي طلب على الغاز الروسي في الدول الأوروبية.

ونقلت إذاعة صوت أمريكا عنه قوله “سنرى العام المقبل إن كان بمقدور أوروبا الاستمرار بدون الغاز الروسي على الإطلاق”.

وأضاف الوزير “أرى أن كل الظروف مواتية لحدوث ذلك”.

(رويترز)

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