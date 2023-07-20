أوكرانيا: «ليلة جحيم» بعد ضربات على أوديسا… وإصابة قنصلية الصين في المدينة

لندن – «القدس العربي»-ووكالات: شهد جنوب أوكرانيا “ليلة جحيم” جديدة بعد ضربات روسية استهدفت أوديسا، الميناء الكبير على البحر الأسود، لليلة الثالثة على التوالي منذ انتهاء العمل باتفاق مهم لإمداد العالم بالمواد الغذائية.

ونشر أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، صورة تظهر فيها نافذة واحدة على الأقل مهشمة في القنصلية الصينية في المدينة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة على البحر الأسود، لكن لم تظهر علامات أخرى على أضرار.

ولم تعلق بكين، حليف روسيا، بعد على الحادث، الذي وقع غداة قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 60 ألف طن من المنتجات الزراعية التي كانت متجهة إلى الصين أتلفها هجوم على مدينة ساحلية أوكرانية أخرى.

وقالت موسكو إنها نفذت “ضربات انتقامية” بعد أيام من انسحابها من اتفاق يسمح بشحن الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، واتهمت كييف بالضلوع في تفجير جسر يُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية الروسية.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 19 صاروخا واستخدمت 19 طائرة مسيّرة ليلا، وإنه أسقط خمسة من هذه الصواريخ و13 طائرة مسيرة.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام “الإرهابيون الروس يواصلون محاولاتهم لتدمير بلدنا… سنجتاز معا هذا الوقت العصيب. وسنقاوم هجمات الشر الروسية”. وقال كيبر، حاكم أوديسا، إن أحد حراس الأمن لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في المدينة، بينهم طفل. وقال أولكسندر سينكيفيتش، رئيس بلدية ميكولايف، إن زوجين قتلا في المدينة.

وعلق رئيس جهاز الأوضاع الطارئة الأوكراني سيرغي كروك “ليلة جحيم لشعبنا”، فيما قال سلاح الجو الأوكراني ان موسكو أطلقت إجمالي 38 صاروخا ومسيّرة على هاتين البلدتين.

وقال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف، إن 19 شخصا أصيبوا في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، ولحقت أضرار بعدد من المباني السكنية.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش “بشدة” الخميس بالهجمات الروسية على مدينة أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى في البحر الأسود، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال المتحدث إن “لهذه الهجمات تأثيرا يتجاوز أوكرانيا. نلاحظ سلفا التأثير السلبي على الأسعار العالمية للقمح والذرة، الأمر الذي يتسبب بمعاناة للجميع، وخصوصا الشعوب الهشة في دول الجنوب”، لافتا الى أن “تدمير البنى التحتية المدنية (يمكن) أن يشكل انتهاكا للقانون الانساني الدولي”.

وفي شمال غرب جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، قال الحاكم المحلي سيرغي أكسيونوف على تلغرام “تضررت أربعة مبان إدارية” من هجمات المسيرات الأوكرانية. وأضاف أن “فتاة قتلت” في هذا الهجوم.

وأعلنت أوكرانيا، الخميس، أنّها ستعتبر أيّ سفينة في البحر الأسود متّجهة إلى موانئ روسية أو إلى أراضٍ أوكرانية تحتلّها روسيا “سفناً عسكرية” محتملة، بدءاً من اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت الأربعاء، إنها ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى أوكرانيا تحمل شحنات عسكرية على الأرجح، وإن “الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها ستُعتبر أطرافا في الصراع الأوكراني”.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية، أمس، إن الفريق الروسي غادر مركز إسطنبول المسؤول عن تنفيذ اتفاقية الحبوب.