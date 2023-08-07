أوكرانيا‭: ‬محادثات‭ ‬جدة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬لروسيا‮»‬‭… ‬والصين‭: ‬أرست‭ ‬‮«‬توافقا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬الآراء‮»‬

لندن‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬‭ ‬ووكالات : اعتبر‭ ‬أندريه‭ ‬يرماك،‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬وجهت‭ “‬ضربة‭ ‬كبرى‭” ‬لروسيا،‭ ‬وأن‭ ‬المشاركين‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬آخر‭ ‬للمستشارين‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بينما‭ ‬رأت‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬الدولية‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ “‬إرساء‭ ‬توافق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الآراء‭”.‬

وشاركت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬أوروبية‭ ‬باستثناء‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬لبناء‭ ‬تحالف‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬لدعم‭ ‬رؤيتها‭ ‬للسلام‭.‬

وقال‭ ‬يرماك‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬كييف‭: “‬سنعقد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬أو‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬وسنتحرك‭ ‬نحو‭ (‬عقد‭) ‬قمة‭”.‬

وروّج‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬لخطة‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مبادئ‭ ‬تريدها‭ ‬كييف‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أساسا‭ ‬للسلام‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬وتشمل‭ ‬المبادئ‭ ‬انسحاب‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وعودة‭ ‬كل‭ ‬الأراضي‭ ‬إلى‭ ‬سيطرة‭ ‬كييف‭.‬

وذكر‭ ‬يرماك‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬أيدت‭ ‬تماماً‭ ‬استقلال‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها،‭ ‬وأن‭ ‬الاجتماع‭ ‬لم‭ ‬يبحث‭ ‬سوى‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬أوكرانيا‭.‬

واعترف‭ ‬بعدم‭ ‬اتفاق‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬السلام‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬تُعقد‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قيد‭ ‬المناقشة،‭ ‬وأن‭ ‬المشاركين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬وثيقة‭ ‬إطارية‭ ‬ستُقرها‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬سلام‭ ‬مقبلة‭.‬

وفي‭ ‬الأثناء،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية،‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ “‬إرساء‭ ‬توافق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الآراء‭”.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا،‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ “‬تثمن‭ ‬عاليًا‭ ‬وساطة‭ (…) ‬أصدقائنا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭”‬،‭ ‬وإن‭ “‬التسوية‭ ‬السلمية‭ ‬مستحيلة‭” ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صيغة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬اقترحها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭.‬

وأضافت‭: “‬لا‭ ‬يهدف‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬العشر‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬تفاوضي‭ ‬ودبلوماسي‭ ‬للأزمة‭ ‬وكلها‭ ‬تمثل‭ ‬إنذارًا‭ ‬لا‭ ‬طائل‭ ‬له‭ ‬لروسيا‭ ‬بهدف‭ ‬إطالة‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭”. ‬وتضمنت‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وقالت‭ ‬زاخاروفا‭ ‬في‭ ‬بيان‭: “‬نحن‭ ‬مقتنعون‭ ‬بأن‭ ‬التسوية‭ ‬الشاملة‭ ‬والدائمة‭ ‬والعادلة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬ممكنة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬حدا‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬والهجمات‭ ‬الإرهابية‭”. ‬وأضافت‭: “‬يجب‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالحقائق‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ (‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬أوكرانيا‭) ‬وضمان‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬النازيين‭ ‬فيها‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬المطالبة‭ “‬بتأكيد‭ (…) ‬الأسس‭ ‬الأصلية‭ ‬لسيادة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وهي‭ ‬الحياد‭ ‬وعدم‭ ‬الانحياز‭ ‬وعدم‭ ‬امتلاك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭”.‬