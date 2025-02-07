أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني في منطقة كورسك الروسية

كييف (أوكرانيا): أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الخميس أن أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني لتمكين مئات المدنيين الروس في منطقة كورسك التي يسيطر عليها جيشها، من العودة إلى أراض تسيطر عليها روسيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية لوكالة فرانس برس “نحن مستعدون لفتح ممر إنساني من كورسك إلى العمق الروسي في حال وردنا طلب رسمي من روسيا الاتحادية”.

وهناك أكثر من 1500 مدني يعيشون في نواح من منطقة كورسك بغرب روسيا التي احتلها الجيش الأوكراني في هجوم مباغت شنّه في أغسطس/ آب الماضي.

ومذّاك الحين استعادت القوات الروسية معظم تلك الأراضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من إخراج القوات الأوكرانية بالكامل من أراضيها، على الرغم من نشر قوات مؤازرة كورية شمالية، وفق كييف.

ويتزايد غضب العائلات من السلطات الروسية منذ أن فقدت الاتصال بأقاربها المحاصرين.

ويأتي اقتراح كييف في حين قالت روسيا إنها صدّت هجوما جديدا للقوات الأوكرانية في المنطقة، فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقاتليه الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي الروسية منذ ستة أشهر.

(أ ف ب)