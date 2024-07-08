عشرات القتلى والجرحى في ضربات روسية على مدن أوكرانية بينها كييف- (فيديو)

كييف- أوكرانيا: أطلقت روسيا 38 صاروخًا الإثنين على مدن أوكرانية في هجمات أسفرت عن 31 قتيلًا على الأقلّ وعشرات الجرحى واستهدفت بعضها مستشفيَين، حسبما قالت السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام “الروس الإرهابيون هاجموا مجددًا أوكرانيا بكثافة بصواريخ. مدن مختلفة: كييف ودنيبرو وكريفي ريغ وسلوفيانسك وكراماتورسك. تضررت مبان سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال”.

من وارسو، طالب “بردّ أقوى” من الغربيين تجاه موسكو بعد ضربات الاثنين، قائلًا “أودّ أن يُظهر شركاؤنا قدرًا أكبر من المرونة وردًا أقوى على الضربة التي وجهتها روسيا مرة أخرى لشعبنا”.

واستهدفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية مرارًا بوابل من الصواريخ منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، وكان آخر هجوم كبير على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ الشهر الماضي.

وفي مدينة كريفي ريغ المستهدفة بانتظام بقصف روسي وهي مسقط رأس زيلينسكي، قُتل ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص وأُصيب 41 آخرون، حسبما قال رئيس البلدية أولكسندر فليكول.

وفي كييف، أعلنت السلطات مقتل 17 شخصًا على الأقل.

Kyiv 🇺🇦 this morning. You cannot negotiate with terrorists. Russia must be defeated. Arm Ukraine 🇺🇦 to win. pic.twitter.com/fTCVNF3DwE — Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 8, 2024

وفي منشور على منصة إكس أرفقه بمقطع فيديو يُظهر مبنى متضررًا، قال زيلينسكي إن “أحد أهم مستشفيات الأطفال في أوروبا” قد تضرر في كييف”، مضيفًا “لا يمكن لروسيا أن تدّعي أنها تجهل أين تسقط صواريخها ويحب تحميلها المسؤولية الكاملة عن كل جرائمها”.

غير أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الأضرار البالغة التي سجلتها كييف الاثنين هي نتيجة سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني، لافتة إلى أن القوات الروسية أصابت “أهدافها” العسكرية والصناعية فقط.

في وقت لاحق، قالت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية إن صاروخ كروز روسيًا أصاب مستشفى أوخماتديت للأطفال وتسبب بمقتل ممرّضَين على الأقلّ وإصابة سبعة أشخاص بينهم طفلان.

وبعد ساعات قليلة من الضربة على أوخماتديت، تحدثت فرق الطوارئ الأوكرانية عن ضربة على مركز طبي آخر.

وقالت على تلغرام “تم الإبلاغ عن سقوط حطام في منطقة دنيبروفسكيي. تعرّض مركز طبي لأضرار جزئية. تم الإبلاغ عن أربعة قتلى وثلاثة جرحى”. من جهته، أكّد رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك على تلغرام أن سبب كلّ ذلك “ضربة روسية جديدة” على مركز طبي.

إصابة منشآت كهربائية

ورأت مراسلة وكالة فرانس برس أن الطريق المؤدي إلى مستشفى أوخماتديت مغلق جزئيًا من قبل الشرطة ومرضى وممرضات اجتمعوا في حديقة قرب المستشفى المدمّر.

وشدّد زيلينسكي على “ضرورة ألّا يبقى العالم صامتًا وأن يرى الجميع ما تفعله روسيا”.

في منطقة دونيتسك قرب جبهة القتال، أعلنت السلطات الأوكرانية أن “ثلاثة أشخاص على الأقلّ قُتلوا في بوكروفسك” بعد الضربات الصباحية التي استهدفت كذلك مصنعًا، بحسب حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين.

وفي دنيبرو، سجلت السلطات العسكرية سقوط قتيل واحد وإصابة ستة آخرين.

وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن الروس أطلقوا “صواريخ كروز وصواريخ باليستية وصواريخ (أرض جو) من طراز كينجال”.

وينفذ الجيش الروسي بانتظام ضربات في عمق أوكرانيا ويستهدف منشآت للطاقة أو مصانع ويقتل مدنيين، في استراتيجية تهدف إلى تقويض الروح المعنوية الأوكرانية. وتدافع أوكرانيا عن أراضيها بعدد محدود من أنظمة الدفاع الجوي والذخائر، وتطالب بالمزيد من حلفائها الغربيين.

وقالت شركة DTEK الخاصة المشغّلة لمنشآت للطاقة الكهربائية في كييف إن “ثلاث محطات فرعية لمحولاتها (…) دُمّرت أو تضررت في منطقتَي غولوسييفسكي وتشيفتشنكيفسكيي” في العاصمة الأوكرانية جراء ضربات روسية، مشيرة كذلك إلى تضرّر خطوط كهرباء.

“همجية” و”مروعة”

وجاءت هذه الضربات في وقت يحقق الجيش الروسي مكاسب على خط المواجهة في الشرق منذ أشهر ويحاول الاستفادة من الصعوبات التي يواجهها الجيش الأوكراني في تجديد صفوفه والحصول على المزيد من الأسلحة والذخيرة من الغربيين.

ودانت الأمم المتحدة “بشدة” الضربات الروسية على مدن أوكرانية.

وأعرب مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل عن أسفه “لاستهداف روسيا المدنيين الأوكرانيين بلا رحمة”، معتبرًا أن “أوكرانيا تحتاج إلى دفاعات جوية حالًا”.

ووصفت فرنسا ضربات الاثنين بأنها “أفعال همجية” فيما اعتبرتها لندن “مروّعة”.

وقال الأوكرانيون إن القوات الروسية أطلقت في المجموع 38 صاروخًا اعترضت كييف 30 منها الاثنين.

تزامنًا، وقع زيلينسكي خلال زيارة إلى وارسو اتفاقًا حول التعاون في مجال الدفاع ولزم مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك دقيقة صمت عن روح ضحايا ضربات الاثنين، وذلك عشية حضوره قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن في سياق من انعدام اليقين سببه الانتخابات الأمريكية المقبلة والفوز الممكن للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال ترامب في عدة مناسبات إنه في حال عاد إلى البيت الأبيض، سينهي الحرب في وقت قصير جدًا، وهو ما يضرّ ضمنيًا الأوكرانيين الذين يقاومون الغزو الروسي منذ عامين ونصف تقريبًا.

وفي غضون ذلك، وصل إلى موسكو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حليف روسيا التقليدي الذي لم يندد صراحة بالغزو الروسي لأوكرانيا ويمتنع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة ضد موسكو.

وفي سياق متصل، قتل خمسة مدنيين بينهم طفلان حين انفجر لغم زرعته القوات الروسية في سيارتهم في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، على ما أعلن حاكم المنطقة العسكرية أوليغ سينيغوبوف الإثنين.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجوما بأسلحة عالية الدقة على مقرات الصناعات العسكرية والقواعد الجوية الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة، الاثنين، أن أوكرانيا تحاول الإضرار بعناصر الطاقة والاقتصاد الروسية.

وقالت: “ردا على ذلك، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما على العناصر الصناعية العسكرية الأوكرانية والقواعد الجوية بسلاح بعيد المدى وعالي الدقة”.

وأضافت: “أتممنا الهدف من الهجوم. وأصبنا العناصر التي حددناها”.

وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولين الأوكرانيين أدلوا بتصريحات مفادها أن هذه الهجمات نفذت على البنية التحتية المدنية.

وأكدت على أن “هذه التصريحات لا تعكس الحقيقة”.

وأردفت: “تظهر العديد من الصور والمقاطع المنشورة في كييف أن الدمار حدث نتيجة سقوط صاروخ من نظام الدفاع الأوكراني”.

وتابعت: “إدارة كييف تقع دائما في حالة من الهستيريا قبل قمة الناتو. الهدف من مثل هذه الاستفزازات هو تمويل إدارة كييف ومواصلة الحرب حتى آخر أوكراني”.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم على شمال شرق أوكرانيا يهدف إلى إقامة “منطقة عازلة” لحماية منطقة بيلغورود الروسية الحدودية من القصف الأوكراني.

(وكالات)