عشرات القتلى والجرحى في ضربات روسية على مدن أوكرانية بينها كييف- (فيديو)

كييف- أوكرانيا: أطلقت روسيا 38 صاروخًا الإثنين على مدن أوكرانية في هجمات أسفرت عن 31 قتيلًا على الأقلّ وعشرات الجرحى واستهدفت بعضها مستشفيَين، حسبما قالت السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام “الروس الإرهابيون هاجموا مجددًا أوكرانيا بكثافة بصواريخ. مدن مختلفة: كييف ودنيبرو وكريفي ريغ وسلوفيانسك وكراماتورسك. تضررت مبان سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال”.

من وارسو، طالب “بردّ أقوى” من الغربيين تجاه موسكو بعد ضربات الاثنين، قائلًا “أودّ أن يُظهر شركاؤنا قدرًا أكبر من المرونة وردًا أقوى على الضربة التي وجهتها روسيا مرة أخرى لشعبنا”.

واستهدفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية مرارًا بوابل من الصواريخ منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، وكان آخر هجوم كبير على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ الشهر الماضي.

وفي مدينة كريفي ريغ المستهدفة بانتظام بقصف روسي وهي مسقط رأس زيلينسكي، قُتل ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص وأُصيب 41 آخرون، حسبما قال رئيس البلدية أولكسندر فليكول.

وفي كييف، أعلنت السلطات مقتل 17 شخصًا على الأقل.

Kyiv 🇺🇦 this morning.

You cannot negotiate with terrorists.

Russia must be defeated.

Arm Ukraine 🇺🇦 to win. pic.twitter.com/fTCVNF3DwE

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 8, 2024