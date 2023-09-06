أوكرانيا: مقتل 16 شخصا على الأقل جراء قصف روسي شرق البلاد

رجال إطفاء أوكرانيون يعملون على إخماد حريق اندلع في مبنى بعد غارة روسية في كوستيانتينيفكا، منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

كوستيانتينيكفا (أوكرانيا): أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تطبيق تليغرام اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، “بينهم طفل”، وإصابة أكثر من 30 شخصا آخرين جراء قصف روسي لسوق بمدينة كوستيانتينيكفا، شرقي أوكرانيا.

وأشارت تصريحات سابقة إلى أن حصيلة المصابين بلغت 20 شخصا.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نبأ الهجوم الروسي وسقوط العديد من القتلى في المدينة الواقعة بمنطقة دونيتسك، وكتب: “سوق عادي، محلات، صيدلية، أشخاص لم يفعلوا شيئا خطأ”، وأعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا.

وأضاف زيلينسكي أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، ووصف ما حدث بأنه من قبيل “وقاحة الشر”.

(د ب أ)