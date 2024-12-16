سياسة | دولي

أوكرانيا: 30 جنديا كوريّا شماليّا على الأقل قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية

16 - ديسمبر - 2024

جنود كوريون شماليون يتدربون على السلاح

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كييف: قالت أوكرانيا الإثنين إن قواتها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 30 جنديا كوريّا شماليّا نشرتهم روسيا في منطقة كورسك (غرب) التي تسيطر كييف على جزء منها.

ونُشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين لمساندة القوات الروسية على الجبهة التي تشمل منطقة كورسك الحدودية حيث تحاول روسيا استعادة الأراضي التي خسرتها بعد هجوم مباغت شنّته القوات الأوكرانية هذا الصيف.

وأوضح جهاز الاستخبارات الأوكراني على تلغرام “في 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر، تكبدت وحدات من جيش جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خسائر كبيرة قرب قرى بليخوفو وفوروجبا ومارتينوفكا في منطقة كورسك الروسية… قُتل وجُرح ما لا يقل عن 30 جنديا”.

وأضاف أن هذه الوحدات “يتم تجديدها بعناصر جدد” من كوريا الشمالية التي يقدر مسؤولون غربيون أنها أرسلت ما لا يقل عن 10 آلاف جندي لمساعدة موسكو.

(أ ف ب)

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