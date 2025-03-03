سياسة | عربي | فلسطين

أوكسفام وأطباء بلا حدود تدينان وقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة- (تدوينة)

3 - مارس - 2025

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي

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إسطنبول: أدانت منظمتا “أوكسفام” و”أطباء بلا حدود” قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بداية من الأحد، وأعربتا عن رفضهما استخدام الإغاثة “ورقة مساومة وأداة حرب”.

ولفتت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، في بيان عبر منصة “إكس” مساء الأحد، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي مع بدايات شهر رمضان.

وأضافت أن وقف إخال المساعدات “عمل متهور من العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأكدت المنظمة أن المساعدات “حق أساسي للمدنيين، الذين لديهم احتياجات عاجلة، وليست ورقة مساومة”.

فيما أدانت “أطباء بلا حدود” عبر منصة “إكس” الأحد، موقف إسرائيل، وقالت إنه “لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية أداة من أدوات الحرب”.

وشددت على أن الفلسطينيين في غزة “ما زالوا بحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية”.

وقالت كارولين سيغين من أطباء بلا حدود: “مرة أخرى، تمنع إسرائيل جميع السكان من تلقي المساعدات مستخدمةً إياها ورقة تفاوض”.

وأكدت أن “هذا أمر غير مقبول وشائن”، وحذرت من أنه “سيؤدي إلى عواقب كارثية، وقد تسببت هذه الأخبار في حالة من الغموض والخوف، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية”.

(الأناضول)

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  1. يقول مصري حزين:
    مارس 3, 2025 الساعة 1:58 م

    الشلل العام للحكام العرب لا يفسره الا الاتفاق مع اسرائيل كان هناك رئيس واحد اسمه مرسي اجبر اسرائيل و من خلفها على وقف الحرب على غزة

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 8, 2025 الساعة 10:05 ص

      ولكنهم قتلوه في السجن العملاء والخونة الجدد فسبحان المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل، ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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