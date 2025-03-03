أوكسفام وأطباء بلا حدود تدينان وقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة- (تدوينة)

إسطنبول: أدانت منظمتا “أوكسفام” و”أطباء بلا حدود” قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بداية من الأحد، وأعربتا عن رفضهما استخدام الإغاثة “ورقة مساومة وأداة حرب”.

ولفتت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، في بيان عبر منصة “إكس” مساء الأحد، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي مع بدايات شهر رمضان.

وأضافت أن وقف إخال المساعدات “عمل متهور من العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأكدت المنظمة أن المساعدات “حق أساسي للمدنيين، الذين لديهم احتياجات عاجلة، وليست ورقة مساومة”.

🚨REACTION: Israel’s decision to block aid to over two million Palestinians in the Gaza Strip as Ramadan begins, is a reckless act of collective punishment, explicitly prohibited under international humanitarian law. Read our statement 👉https://t.co/w7eL6MOgwx pic.twitter.com/Q1GYPq96km — Oxfam International Media Team (@newsfromoxfam) March 2, 2025

فيما أدانت “أطباء بلا حدود” عبر منصة “إكس” الأحد، موقف إسرائيل، وقالت إنه “لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية أداة من أدوات الحرب”.

وشددت على أن الفلسطينيين في غزة “ما زالوا بحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية”.

وقالت كارولين سيغين من أطباء بلا حدود: “مرة أخرى، تمنع إسرائيل جميع السكان من تلقي المساعدات مستخدمةً إياها ورقة تفاوض”.

وأكدت أن “هذا أمر غير مقبول وشائن”، وحذرت من أنه “سيؤدي إلى عواقب كارثية، وقد تسببت هذه الأخبار في حالة من الغموض والخوف، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية”.

(3/2) وفي هذا الصدد تشرح كارولين سيغين من أطباء بلا حدود “مرة أخرى، تمنع إسرائيل جميع السكان من تلقي المساعدات مستخدمةً إياها كورقة تفاوض. هذا أمر غير مقبول وشائن وسيؤدي إلى عواقب كارثية. تسببت هذه الأخبار في حالة من الغموض والخوف مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية”. — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) March 2, 2025

(الأناضول)