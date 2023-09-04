أوكيو» العمانية لشبكات الغاز تعتزم طرح إلى حد 49% من أسهمها في بورصة مسقط»

■ دبي -رويترز – قالت شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة خطوط الأنابيب التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أوكيو، إنها تخطط لبيع ما يصل إلى 49 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في السلطنة في نحو عقدين.

وقالت الشركة في بيان أمس إن الطرح الذي سيبدأ هذا الشهر سيتيح للمستثمرين العمانيين والدوليين «دخول الأسواق المالية العمانية وامتلاك حصة في الشبكة التي تشكل جزءا من بنيتنا التحتية عالمية المستوى».

وتابعت أن «الطرح سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص التنمية والابتكار في قطاع الطاقة بالسلطنة».

وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عمان، إذ تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وغير ذلك من العملاء.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الطرح العام الأولي قد يجمع ما بين 700 مليون و800 مليون دولار، مما سيجعله الأكبر منذ أن جمعت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 288 مليون ريال (748.09 مليون دولار) من خلال بيع حصة 30 بالمئة في 2005.

وأحجم منصور بن علي العبدلي العضو المنتدب في أوكيو لشبكات الغاز عن التعليق على حجم الاكتتاب والمتوقع أن يجمعه من مال لكنه قال إن أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة هو طرح عمانتل. وقال في مكالمة مع الصحفيين إنهم ربما يكملون على هذا المستوى.

وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل الحجم في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب. وبعد العرض مباشرة ستستمر أوكيو في الاحتفاظ بنسبة 51 بالمئة على الأقل.

وأوضح البيان أن أوكيو لن تتلقى أي عائدات من بيع الأسهم في الطرح. ومن المتوقع إدراج الأسهم في بورصة مسقط في أكتوبر تشرين الأول.

وتعتزم الشركة دفع أرباح نصف سنوية نقدا للمستثمرين بعد الطرح. ومن المقدر أن يتم دفع أول توزيعات أرباح بقيمة 33 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في شهر يناير كانون الثاني المقبل تقريبا، وسيتم دفع توزيعات أرباح ثانية قدرها 11 مليون ريال للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في أبريل نيسان من العام المقبل تقريبا.

وكانت رويترز أول من أفاد بوجود خطط لطرح الشركة في مايو أيار الماضي.

وتسير عمان على خطى الإمارات والسعودية في النظر في مبيعات حصص بأصول الطاقة والاستفادة من انتعاش أسعار النفط الخام لجذب مستثمرين أجانب وزيادة الاهتمام ببورصاتها.

ونقل بيان اليوم الاثنين عن الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، طلال العوفي، قوله إن الطرح العام للشركة جزء من برنامج صندوق الثروة السيادية في السلطنة لبيع أصول.

وقال العوفي إن إدراج أوكيو، التي تملك وتدير البنية التحتية الحيوية لنقل الغاز في عُمان، يتماشى مع هذا الطموح، بينما يثري سوق الأسهم العمانية النامية ديناميكيا.

وسلطنة عمان من بين أقل اقتصادات منطقة الخليج قوة وتعتمد بالأساس على إيرادات صادرات الهيدروكربون على الرغم من إصلاحات وخطط لتنويع مصادر الاقتصاد.

والإصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة يقودها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى الحكم في أوائل 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم السلطنة لما يقرب من خمسة عقود.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني) (شاركت في التغطية راشنا أوبال – إعداد مروة غريب ومحمد محمدين للنشرة العربية – تحرير سها جادو وسلمى نجم)