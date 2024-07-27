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أولمبياد باريس.. إغلاق المركز الإعلامي بسبب وجود “خطر انفجار”

منذ ساعة واحدة

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باريس: أغلقت الشرطة الفرنسية لفترة، المنطقة التي يقع فيها المركز الإعلامي للصحافيين الذين يقومون بتغطية أحداث دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بسبب وجود “خطر انفجار”.
وأقامت الشرطة خطا أمنيا أمام المركز الإعلامي المنشأ في مركز المؤتمرات بباريس، ومنع الدخول والخروج إلى المبنى.
وتم إبعاد الصحافيين والمواطنين، بداعي وجود خطر حدوث انفجار.
وبعد فترة، أعادت الشرطة فتح المنطقة أمام حركة المشاة، كما عاد الدخول والخروج إلى المركز الإعلامي إلى طبيعته.
والجمعة، انطلقت دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” والتي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس/آب المقبل، بإقامة حفل افتتاح على ضفاف نهر السين شمالي فرنسا، وسط حضور غفير من الضيوف ووفود الدول المشاركة والجماهير.
(الأناضول)

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