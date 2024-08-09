أولمبياد باريس.. التونسي القطوسي يحصد ذهبية التايكوندو لوزن 80 كلغ

باريس: حصد التونسي فراس القطوسي، ذهبية منافسات التايكوندو لوزن 80 كلغ بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024″، بتغلبه، الجمعة، على الإيراني مهران برخورداري في النهائي.

ونجح البطل التونسي، البالغ من العمر 29 عاما، والمصنف سادسا، في التفوق على منافسه الإيراني، المصنف ثامنا، بجدارة واستحقاق، بعد أن حسم المواجهة في جولتين دون رد، بواقع 4-2، و5-1.

وكان القطوسي قد تأهل للنهائي بصعوبة بالغة عقب الفوز على الأمريكي سي جيه نيكولاس 2-0، في حين تأهل مهران برخورداري على حساب الكوري الجنوبي سيو جيون وو، بنتيجة 2-1.

وأهدى اللاعب التونسي، بهذا الإنجاز التاريخي، بلاده رابع ميدالية أولمبية في التايكوندو بعد محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وبرونزية في طوكيو وباريس تواليا وأسامة الوسلاتي حامل برونزية 80 كلغ في ريو 2016.

كما رفع القطوسي رصيد تونس إلى 3 ميداليات ملونة في هذه الدورة بواقع ذهبية وبرونزية في التايكوندو وفضية في المبارزة.

(الأناضول)